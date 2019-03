CLASAMENT

LOCUL

ECHIPA

JOCURI

PUNCTE

SETURI

PUNCTE SETURI



T

C

C

P

P

C

P

R

C

P

R



1

ACS Volei Municipal Zalău

17

13

2

1

1

44

48

13

3,692

1464

1262

1,16



2

SCMU Craiova

17

12

2

0

3

40

44

16

2,75

1400

1237

1,132



3

CSM Arcada Galați

16

11

1

2

2

37

42

18

2,333

1445

1167

1,238



4

CS Dinamo București

17

9

2

1

5

32

37

27

1,37

1479

1408

1,05



5

CSM București

16

9

0

2

5

29

33

24

1,375

1322

1225

1,079



6

CSA Steaua București

17

6

4

0

7

26

34

31

1,097

1446

1446

1



7

CS Unirea Dej

16

6

2

2

6

24

30

29

1,034

1320

1310

1,008



8

CSM Câmpia Turzii

17

3

2

1

11

