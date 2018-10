Cunoscuta clarvăzătoare Maria Ghiorghiu, despre care se spune că ar fi prezis incendiul din Colectiv, anunţă o nouă tragedie.

Maria Ghiorghiu sugerează că tragedia de proporţii ar avea loc într-o zi de 11.

"Noapte de 28 -29 Octombrie 2018, ora 2,35 !

Dragii mei,



Abia ma bagasem in pat,si stand in pat cu ochii inchisi,vad intr-o clipita inspre inspre Est,Sud -Est,vad o sfanta CANDELA aprinsa si asezata pe pămant in noapte.

Sfanta Candela era cu ulei si cu pluta si fitil.

Ardea tare linistit si frumos, cu flacara moderata fara ca s-o bata vantul.

La un moment... citeste mai mult