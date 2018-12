La începutul acestui an au apărut o serie de zvonuri care spuneau că Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May nu vor prelungi contractele cu Amazon. Din fericire pentru fanii emisiunii The Grand Tour, cei trei au anunțat că vor rămâne alături de Amazon pentru încă două sezoane. Dar noul pachet pregătit de americani aduce o serie de modificări importante în ceea ce privește formatul emisunii. Cei 3 vor renunța la cadrele filmate în celebrul cort The Grand Tour și se vor axa doar pe o serie de aventuri speciale. Totodată, din formatul emisiunii vor dispărea și testele... citeste mai mult

