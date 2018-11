Want create site? With Free visual composer you can do it easy. Autorităţile călărăşene au făcut primele demersuri pentru înfiinţarea unui port turistic pe malul Borcei. În ultima şedinţă a Consiliului Judeţean s-a aprobat Proiectul de Hotărâre...

Observator de Calarasi, 11 Aprilie 2017