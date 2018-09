Aglomeraţie sufocantă în grupele de preșcolari din municipiul Suceava, cea mai mare parte a grădiniţelor din oraș începând noul an școlar cu câte 30, 35, 40 și chiar 44 de copii într-o grupă, dublu decât prevede legea.

Se întâmplă an de an la unităţile cu program prelungit, cele mai solicitate de părinţi.

Problema pare tot mai stringentă de la an la an, asta pentru că și mulţi locuitori din comunele limitrofe orașului se orientează către grădiniţele de oraș, în detrimentul celor de la sat.

