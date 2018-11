Claes Bang va fi noul Dracula

Actorul danez Claes Bang (The Girl in the Spider's Web, The Affair, Borgen) va interpreta rolul lui Dracula în mini-seria creată de Steven Moffat și Mark Gatiss și inspirată de romanul clasic al lui Bram Stoker. Proiect inițiat de BBC One, Dracula va fi produs de Hartswood Films și este o coproducție BBC One și Netflix.



Trei episoade de lung-metraj vor aduce în atenție universul lui Dracula, vampirul care a făcut răul să pară sexy. În Transilvania anului 1897, contele însetat de sânge își pregătește planul malefic împotriva... citeste mai mult