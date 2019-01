Clipe de panică sâmbătă seară, în centrul municipiului Petrila, din Hunedoara. O clădire s-a prăbuşit cu un zgomot asurzitor, sub greutatea zăpezii.

Clădirea, în care a funcționat pe vremuri un restaurant căutat de localnici, s-a deteriorat în timp. Sâmbătă seară, zidurile au cedat sub greutatea acoperişului încărcat de zăpadă.

O parte din cărămizi şi multe resturi au ajuns pe carosabil, însă nu a fost nimeni rănit.

În imobil locuia şi o femeie, care a fost evacuată de autorități.

