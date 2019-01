Piesa Damen Tango scrisa de Valentina Aslanova (actrita, romancier, dramaturg si poet) in 1997, reprezinta debutul sau in dramaturgie. Spectacolul, in regia lui Vitalie Lupascu, va fi jucata de marii actori Daniel Busuioc, Mihaela Arsenescu Werner si...

Buna ziua Iasi, 7 Noiembrie 2016