Consiliul Judeţean Gorj mai are de achitat suma de 2,5 milioane de lei către Clubul de Fotbal Pandurii Lignitul Târgu Jiu. Potrivit lui Marin Condescu, creditor şi fost preşedinte al Clubului Pandurii, a declarat că instituţia publică, în prezent asociat al Clubului, mai are de virat către echipă suma de 2,5 milioane de lei. Această sumă se adaugă la suma de peste 500.000 de lei pe care instanţa de judecată a stabilit că CJ Gorj le are de achitat, alături de ceilalţi asociaţi. Marin Condescu a spus că este vorba de sume destinate Centrului de copii şi juniori. În total, Complexul Energetic Oltenia, CJ... citeste mai mult