CJ Calarasi a semnat contractul de finantare pentru un important proiect transfrontalier

Conducerea Consiliului Judetean Calarasi a semnat contractul de finantare pentru un proiect foarte important si in folosul comunitatii. Este vorba de proiectul ROBG 481: Managementul eficient al situatiilor de urgenta in regiunea transfrontaliera Calarasi - Veliko Tarnovo. Proiectul va contribui la o mai buna protectie a populatiei, in situatii de urgenta, prin actiuni de prevenire si interventie, iar numarul populatiei care va beneficia va fi de peste 300.000 de persoane. Valoarea totala a proiectului este de 949 799.45 euro.... citeste mai mult