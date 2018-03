Ciulama cu carne de pasare

Foarte greu imi este sa descriu in cuvinte putine cat de mult iubesc ciulamaua cu carne de pasare si cat de multe amintiri frumoase ma leaga de ea. Printre primele retete invatate de la mami, a fost ciulamaua. Desi o reteta foarte simpla, mie nu mi-a iesit din prima. Nu am cantarit ingredientele, desi mami mi-a spus ca este foarte important sa avem cantitati exacte, iar supa am turnat-o toata deodata. Mi-a iesit plina de cocoloase si semana mai mult a supa crema decat a ciulama. Acum o fac cu ochii inchisi, ori de cate ori fac supa de pasare, sigur se lasa si... citeste mai mult