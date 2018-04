Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a reacţionat miercuri la atacul lansat de Gabriela Firea, anunţând, printr-o postare pe Facebook, că primarul general „minte” când spune că străzile Bucureştiului au gropi din cauza PNL-ului care votează împotriva proiectelor.

„PNL are doar opt consilieri generali, din 55. USR mai are 15, deci opoziţia are 23 iar puterea PSD+ALDE+PMP are 32. Votul de acum două săptămâni la care se referă şi l-a trecut, cu majoritate simplă, chiar dacă noi am votat împotrivă. Deci minte! Şi chiar dacă nu-i trecea,... citeste mai mult

