City Grill, crestere a afacerii de 11% in acest an Unul dintre cei mai mari angajatori din industria restaurantelor, grupul City Grill, cu peste 1.500 de salariati este si cel mai mare jucator din industria restaurantelor.

Antreprenorul Dragos Petrescu este cel care conduce aceasta afacere. In prima parte a anului 2018, grupul City Grill a inregistrat vanzari mai mari cu 11% comparative cu acceasi perioada a anului trecut. Cel putin, asta declara reprezentantii companiei. „Vanzarile au fost in linie cu astep­ta­rile, bugetasem plus 12%,... citeste mai mult