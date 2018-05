Citu: PNL il provoaca pe Dragnea la o dezbatere economice; e clar ca in spatiul public se incearca o intoxicare/ VIDEO Senatorul PNL Florin Citu este de parere ca se incearca o intoxicare in spatiul public in ceea ce priveste executia bugetara, PNL provocandu-l pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la o dezbatere pe teme economice

