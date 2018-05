Banca Naţională a României (BNR) a subliniat în fiecare an necesitatea schimbării statutului său, în sensul întăririi independenţei, dar nu are iniţiativă legislativă pentru a obţine acest lucru, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu.

