Senatorul PNL Florin Cîţu apune că datele Comisiei Europene (CE) arată că deficitul structural ar fi crescut în 2017 la 3.3%, dar că raportul MFP despre execuţia bugetară din 2017, arată respectarea ţintei. Cine minte, se întreabă senatorul PNL?

"Romania este pusa de CE sub supraveghere pentru neresepectarea Pactului Fiscal (si implicit a Constitutiei). Anticamera procedurii de deficit excesive si infringement.

Documentele CE arata ca in 2017 Romania a spus ca va mentine deficitul structural la 2.9% din PIB. In realitate in 2017 deficitul structural a crescut de la 2.2% in... citeste mai mult

azi, 11:15