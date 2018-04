Citu: Daca trimiti bani in Romania, orice suma peste 1.000 de euro trebuie justificata cu documente Senatorul PNL Florin Citu afirma ca PSD are un proiect la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prin care romanii vor fi obligati sa justifice cu documente sume trimise in tara, mai mari de 1.000 de euro, informeaza ziare.com.

Mai multe despre euro, romania, documente, Florin Citu Business citeste mai mult