Cititorii fac ziarele, nu publicitatea

De 25 de ani - hai, 20 - nu am titlu cu tricolor. Am deciziile judecătoreşti, am cadastru, dar n-am titlurile cu tricolor. Se întîmplă în Strehaia. Este problema mea, ştiu, dar cum să fac? Acum şase ani am încheiat un contract cu omul de la cadastru,...

Dilema Veche, 28 Mai 2015