“Citeste romaneste la malul Dunarii”

Am trait sa o auzim si pe asta. Pe malurile Dunarii, in judetul Caras Severin, sta sa rasara o statiune exclusivista, cum numai in insulele pline de soare si de palmieri mai exista. Nu are inca un nume comercial, insa potrivit proiectului, turistii se...

Ziua de Constanta, 3 Noiembrie 2010