La sfarsitul lunii ianuarie, in judetul Vaslui se inregistra un numãr total de 55.361 salariati. in crestere fatã de ianuarie 2016, cand pe piata muncii activau 53.849 de salariati. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, castigul salarial mediu brut a fost, in prima lunã a acestui an, in valoare de 3.303 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (3.596 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 2.805 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 2.699 lei. În aceeasi lunã, castigul salarial mediu net a fost de 1.979... citeste mai mult