Vineri, 6 iulie, cei mai buni pompieri profesionisti din judetul Vaslui s-au intrecut la concursul serviciilor profesioniste pentru situatii de urgentã, etapa pe unitate. Astfel de concursuri se organizeazã in fiecare an iar obiectivele fundamentale urmãresc dezvoltarea si perfectionarea aptitudinilor si a deprinderilor specifice, necesare indeplinirii actiunilor de interventie in situatii de urgentã, dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre pompierii profesionisti, precum si imbunãtãtirea pregãtirii fizice si indemanarea profesionalã a competitorilor. Întreceriile au constat in desfãsurarea a patru... citeste mai mult