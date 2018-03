Cisco anunță noi inovații în materie de securitate pentru portofoliul de soluții dedicat rețelei bazate pe intenție, care va ajuta departamentele IT să devină proactive. Noile soluții Cisco rezolvă astfel problemele legate de timpul petrecut de departamentele IT pentru activități de remediere (43%), operațiunile IT devenind mai proactive, flexibile și automatizate. Inovațiile software constituie progrese semnificative în modelarea matematică și informația contextuală, accelerând strategia Cisco de reinventare a rețelei pentru era digitală.

