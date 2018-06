Circulatie restrictionata sambata in Bucuresti. Care sunt zonele afectate Fundatia Renasterea organizeaza sambata a patra editie a Happy Run! - Race for the Cure Romania, cel mai mare si de succes eveniment de informare si de strangere de fonduri pentru sanatatea femeii. In acest context, circulatia va fi restrictionata in mai multe zone din Capitala.

Evenimentul sportiv Happy Run - Race For The Cure Romania se va desfasura intre orele 9,30 - 10,30 pe urmatorul traseu: Parcul Regele Mihai I, intrarea Charles de Gaulle - Aleea Cariatidelor - bd. Constantin Prezan (restrictionare banda I de circulatie) - Arcul de Triumf - sos.... citeste mai mult

