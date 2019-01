Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate, luni seara, în condiţii de ceaţă densă, care a redus vizibilitatea în trafic sub 150 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt şi Teleorman, a anunţat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa şi A3 Bucureşti - Ploieşti ceaţa a redus vizibilitatea sub 100 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, precizează sursa citată.

Poliţia recomandă şoferilor, pentru a evita producerea de accidente, să circule cu prudenţă, să adapteze în permanenţă viteza la... citeste mai mult