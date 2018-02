Consiliul Judeţean Cluj informează participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii de luni, 26 februarie, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate sau închise traficului rutier, circulaţia desfășurându-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, în condiţii specifice de iarnă.

Din cauza precipitaţiilor sub formă de ninsoare căzute în ultimele 24 de ore, mai ales în zona de munte, dar şi a temperaturilor sub zero grade Celsius înregistrate, unele drumuri judeţene au fost afectate de fenomenul de polei. În acest context, pentru asigurarea unor condiţii optime de circulaţie, în cursul zilei de duminică, 25 februarie, s-a intervenit ori s-au... citeste mai mult