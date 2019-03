Comisia de Munca a respins propunerea legislativa ce prevede recunoasterea garzilor medicilor ca vechimea in munca. Anterior, proiectul de lege primise aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, Consiliul Economic si Social, Comisia pentru Drepturile Omului si Comisia pentru Sanatate din Senat.

Proiectul de lege a fost initiat dupa ce peste 2.000 de medici au semnat un memoriu prin care cereau ca garzile efectuate sa fie recunoscute ca vechime in munca. De asemenea, s-a facut si o petitie online in acest sens, ce a fost semnata de peste 3.000 de... citeste mai mult

