Circa 300 de protestatari in mars din Piata Victoriei spre Palatul Parlamentului Aproximativ 300 de protestatari fata de proiectele de modificare a legilor justitiei care s-au adunat in Piata Victoriei, sambata seara, au pornit in mars catre Palatul Parlamentului, in jurul orei 19,00.

Social Coloana de manifestanti se deplaseaza pe banda de biciclete de pe Calea Victoriei, flancata de efectivele de jandarmi.

Protestatarii poarta pancarte cu mesaje cum ar fi "Toti pentru Justitie", "Justitie, nu coruptie", "Nu... citeste mai mult

