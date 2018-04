Luni, 16 Aprilie, 22:51

Fostul atacant al naționalei Ciprian Marica l-a făcut praf în această seară pe Răzvan Burleanu, președintele FRF. Marica a dezvăluit motivele pentru care îl susține pe Ionuț Lupescu la alegerile de pe 18 aprilie.

"Am remarcat la Ionuț Lupescu deschiderea față de decizii. Are acest spirit de echipă. Înțelege că trebuie să se sfătuiască cu oameni competenți, care au făcut ceva și respectă tradiția fotbalului românesc. Avem nevoie de oameni liberi, independenți. Am văzut la Ionuț echilibru, deschidere. Nu degeaba a jucat în... citeste mai mult

