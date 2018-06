Datorii uriase catre banci. Asta ne arata statisticile in ceea ce-i priveste pe bacauani. 145,6 milioane restante la creditele in lei si altele 122,1 la cele in valuta. Specialistii in domeniu spun ca, in situatia in care ritmul se va pastra, peste...

Desteptarea Bacau, 19 Octombrie 2010