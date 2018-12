Ciorba de salata verde cu afumatura este una dintre preferatele mele si ale sotului meu. Chiar daca nu vorbim despre o ciorba neaparat dietetica, eu o fac din cand in cand si nu va spun cat de rapid se mananca. Vara nu o incalzesc, o scot din frigider, o las vreo 10-15 minute la temperatura camerei si o mananc. Prima data am facut aceasta ciorba de salata in Germania, nu eram eu foarte indragostita de ciorbe, dar mi-a placut atat de mult, incat am tot pregatit-o in acea perioada. Reteta este foarte simpla, sunt convinsa ca cei mai multi dintre voi o cunosc deja. Ciorba de salata verde cu afumatura – Ingrediente 4 l apa 1 ceapa medie 1... citeste mai mult