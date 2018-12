Ciorba de perisoare, reteta mamei mele

Ciorbele si-au gasit intotdeauna un loc de cinste pe masa romanilor. Nu cred ca exista gospodine care nu au preparat macar o data in viata o ciorba delicioasa. Ciorbele sunt preparate satioase si gustoase, apreciate de romani in orice sezon.

Desi multi dintre noi cred ca ciorba este un preparat traditional romanesc, aceasta isi are originea in Imperiul Otoman (çorba in limba turca). Ei au pregatit pentru prima data ceea ce noi numim astazi ciorba. In Turcia ciorba de perisoare se numeste Köfte Çorbasi, iar daca sunteti in Grecia si vi se face... citeste mai mult