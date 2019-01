Ciorba de burta, reteta traditionala romaneasca

Ciorba de burta este primul lucru pe care il mananc de fiecare data cand ajung in tara. Si cand se intampla sa nu ajung in Romania mai mult timp, imi potolesc aici pofta, chiar daca ciorba de burta nu are farmecul celei mancate in Romania.

Zilele trecute am cumparat o burta de vita proaspata si extraordinar de frumoasa, asa ca imediat m-am si pus pe treaba pentru ca si eu si Cristi suntem mari amatori de ciorba de burta.

Reteta ciorbei de burta o am de la mami. O face atat de buna, incat nu am... citeste mai mult