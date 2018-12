PLUS a demarat, vineri seara, competiția internă pentru alegerile parlamentare din 2019.

„Orice membru PLUS care dorește să candideze se poate înscrie până pe 10 ianuarie 2019, la ora 12.00, prin intermediul platformei online. Candidaturile eligibile vor fi supuse unei consultări interne la care vor lua parte toți membrii PLUS. În urma consultării se vor alege 43 de candidați, care vor fi ordonați pe listă de o Comisie de selecție independentă formată din personalități recunoscute din mediul academic, non-guvernamental și al politicilor publice”, transmite formațiunea.

