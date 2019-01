„Nu am colaborat nici cu Securitatea, nici cu servicii secrete. Nu am nimic cu Soros. Tatăl meu a fost un funcţionar cu responsabilităţi administrative în Miliţie. E decedat de 20 de ani. Nu văd cum ar fi putut să-mi influenţeze cariera. Am tot respectul pentru verticalitatea cu care s-au comportat. Sora şi fratele meu şi-au ales cariera aşa cum au vrut, fără niciun ajutor din partea mea. Sora mea lucrează în MAI de mai bine de 15 ani. Nu e agent secret“, a declarat Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă.

