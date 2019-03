„Am strâns semnături la Roşiorii de Vede, în Teleorman, şi am întâlnit un grup de pesedişti decis să mă critice. Că aş fi fiul lui Soros, cel fotografiat cu mai mulţi lideri PSD… Că «guvernul zero»... nu am putut să îi contrazic, e adevărat, pentru că a fost guvernul zero corupţie. Au ţinut să afle cum mi se par drumurile de la ei din judeţ. Şi recunosc, se poate circula pe ele, dar adevărul e că uiţi de acest lucru atunci când îţi aduci aminte de Tel Drum, de metrul de şosea care are 80 de centimetri şi de dosarele companiei şi ale lui Liviu Dragnea. Poate ar merita să ne întrebăm câţi... citeste mai mult

