Deputatul ALDE Andrei Gerea, prezent vineri, 25 ianuarie 2019, la Constanţa, a vorbit despre dificultatea fostului premier Dacian Cioloş de a explica relaţiile sale cu fosta securitate.

Deputatul ALDE a vorbit în acest sens şi de relaţia de rudenie pe care Cioloş o are cu generalul Virgil Ardelean, fostul șef al “Doi și-un sfert”, serviciul secret al MAI. Cioloş a afirmat că ar fi rudă de gradul trei cu Virgil Ardelean.”Vreau să remarc dificultăţile pe care domnul Cioloş le are în a explica relaţiile domniei sale cu fosta securitate, începând cu înfiinţarea partidului domniei sale (n.r. PLUS). Nu cred niciun minut faptul că nu are cunoştinţă de cine sunt... citeste mai mult

