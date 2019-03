Liderul Alianţei 2020 USR - PLUS Dacian Cioloş susţine că formaţiunea politică din care face parte are ca obiectiv obţinerea unui rezultat care să o situeze în rândul primelor trei partide politice din România la alegerile europarlamentare din luna mai.

Cioloş a declarat, miercuri, la Botoşani, că noua construcţie politică are ca scop să ofere "o alternativă politică pentru România".

"Obiectivul nostru este să obţinem un rezultat foarte bun la aceste prime alegeri la care noi participăm ca partid. Un rezultat foarte bun ar însemna, pentru mine, ca Alianţa 2020 USR- PLUS să fie printre primele trei forţe politice din ţară. Credem că e posibil acest lucru....

