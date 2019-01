Dacian Cioloş

Fostul premier Dacian Cioloş, membru al Partidului Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii (PLUS), a declarat marţi că nu are "nicio legătură" cu fosta Securitate sau cu servicii secrete şi că nu are ce să îşi reproşeze din punct de vedere profesional sau al familiei sale.

"Nu am absolut nimic ce să îmi reproşez. Ceea ce fac - fac din convingere şi mă implic în acest proiect nu ca să iau, ci ca să dau. Îmi pun pe masă onestitatea, energia, competenţele pentru a reuşi acest proiect politic şi pentru a contribui cu cei care încă cred că putem face lucruri bune în ţara asta la o schimbare în bine a României. (...) Nu am colaborat niciodată nici cu Securitatea, nici... citeste mai mult

