Ciolos: Ma ingrijoreaza ca rolul presedintelui este slabit in interpretarea pe care o da CCR Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, joi, ca motivarea deciziei Curtii Constitutionale (CCR) referitoare la revocarea procurorului-sef al DNA pune in pericol continuarea luptei anticoruptie si aderarea Romaniei la UE, in conditiile in care inainte de aderare s-a insistat foarte mult pe independenta Justitiei, iar acum CSM devine, prin interpretarea CCR, "un personaj de decor".

