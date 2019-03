Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au votat în favoarea Alianţei 2020 USR PLUS, a anunţat preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, pe pagina sa de Facebook.

"Acum aveţi cu cine vota! Alianţa 2020 merge la europarlamentare! Aşa cum ne aşteptam, judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au votat în favoarea Alianţei noastre! Lupta continuă cu şi mai mult avânt. Vă mulţumim pentru efortul, implicarea şi răbdarea voastră. Împreună vom reuşi", se arată în postarea lui Cioloş.

Alianţa 2020 USR PLUS a depus vineri contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în urma deciziei Biroului Electoral Central de a respinge înscrierea alianţei.

