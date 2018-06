Ciolos: In stadiul in care se afla acum Romania, e nevoie de regiuni care sa fie factori de dezvoltare Fostul premier Dacian Ciolos a apreciat, marti seara, la Alba Iulia, ca in stadiul in care se afla acum Romania, e nevoie de regiuni care sa fie factori de dezvoltare si care sa asigure o mai buna utilizare a resurselor la un nivel teritorial.

Mai multe despre romania, dezvoltare, dacian ciolos Politica citeste mai mult

azi, 00:47 in Politica, Vizualizari: 25 , Sursa: 9am in