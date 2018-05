Ciolos, despre Tariceanu: Isi asuma raspunderea pentru decuplarea Romaniei de UE si a izolarii in fundatura Visegrad? "Este un moment grav, care risca sa devina unul de cotitura in politica externa a Romaniei", este de parere fostul premier Dacian Ciolos care se intreaba daca isia va asuma presedintele Senatului raspunderea pentru "decuplarea Romaniei de UE si a izolarii in fundatura Visegrad".

