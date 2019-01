Fostul premier Dacian Cioloş a afirmat, marţi, că la începutul anului a avut o întâlnire informală cu preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul căreia au fost abordate teme vizând situaţia politică şi economică a ţării.

"Cred că au trecut câteva săptămâni, probabil la începutul acestui an. Am discutat despre situaţia politică din ţară, despre situaţia economică. A vrut să ştie domnul preşedinte cum vedem şi noi lucrurile. Am discutat despre preşedinţia României la Consiliul UE, unde dânsul ştie că am o anumită expertiză, şi am discutat despre mai multe lucruri care pot fi făcute în ciuda contextului în care ne aflăm. Genul acesta de discuţii... citeste mai mult

acum 19 min. in Politica, Vizualizari: 11 , Sursa: Jurnalul National in