"Relaţia şi cu PNL şi cu preşedintele Iohannis este una de deschidere din partea noastră. Eu am mai avut contacte informale şi cu lideri din PNL, am avut contacte şi discuţii informale şi cu preşedintele Iohannis şi vom continua cu aceeaşi abordare de deschidere şi, aşa cum am spus în mai multe rânduri, toţi cei care împărtăşesc valorile şi principiile în jurul cărora noi vrem să construim proiectul politic pot să fie partenerii noştri în ceea ce intenţionăm să facem”, a afirmat Cioloş.

El a mai spus că la începutul acestui an a avut o discuţie informală cu preşedintele Klaus Iohannis, în care au discutat despre situaţia... citeste mai mult

