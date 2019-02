Juan Guaido, în vârstă de 35 de ani, pe care aproximativ 50 de ţări l-au recunoscut drept preşedinte interimar, l-a sfidat pe liderul chavist, a încălcat vineri un ordin judiciar care-i interzicea săpărăsească ţara şi a anunţat că armata - pilonul regimului - a ”participat” la această operaţiune. Sâmbătă, militari venezueleni au dispersat manifestanţi - cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc - pe un pod frontalier cu Columbia, la Ureña, în statul Tachira (vest), unul dintre cele trei poduri pe care Caracasul le-a decretat închise vineri. #Venezuela National Guard opened fire on volunteers arriving in #Ureña to render humanitarian aid pic.twitter.com/7PL9Bj2I9l... citeste mai mult

