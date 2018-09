Ciocanele de pui la cuptor

Carnea de pui, cu exceptia aripilor si ciocanelelor, nu este neaparat preferata mea, dar daca este gatita si condimentata cum trebuie, o mananc cu placere. Zilele trecute am cumparat niste ciocanele de puifoarte frumoase, nici mici, nici exagerat de mari, perfecte pentru reteta de ciocanele pane pe care v-o propun astazi. Nu sunt prajite, desi s-ar putea crede asta avand in vedere crusta uniforma, crocanta si aurie a ciocanelelor, ci sunt coapte, cu doar cate un strop de ulei adaugat pe deasupra fiecarei bucati de carne de pui. Astfel pregatite, sunt mult mai sanatoase decat cele prajite in ulei, iar gustul este absolut minunat.... citeste mai mult