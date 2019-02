Ciobotariu și-a scos fiul din play-off: Sunt trist pentru Denis, dar sunt fericit pentru mine

La final, antrenorul moldovenilor a analizat la cald disputa din Ştefan cel Mare.

"Sunt epuizat, am trăit la maximum acest meci. Mă bucur că am câştigat, am fost foarte bine organizaţi. Am anticipat că Dinamo va veni peste noi. Am încercat să le blocăm spaţiile şi să mergem pe contra-atac. Îmi felicit jucătorii pentru devotament, pentru faptul că am reuşit să întoarcem rezultatul. Nu e uşor cu Dinamo, în faţa unui public minunat", a spus Liviu Ciobotariu după Dinamo - FC Botoșani 1-2.

Cu victoria din Ștefan cel Mare, FC Botoșani a urcat pe loc de play-off. Pe moldoveni îi așteaptă însă două meciuri de foc: cu Gaz Metan și Viitorul.

"Nu va fi... citeste mai mult

azi, 08:30 in Locale, Vizualizari: 15 , Sursa: Botosaneanul in