Cu toate acestea, jocul echipei îl bucură pe noul antrenor, Liviu Ciobotariu, după ce echipa sa a avut posesie mai bună și ocazii mai multe.



"N-a fost să fie. Au fost două momente psihologice, pe care nu am putut să le depăși, la greșelile noastre în lanț, de la golul doi și apoi la bara lui Rodriguez, când puteam face 2-2, însă în mare parte, nu am ce să le reproșez, au avut determinare. Sunt puțin trist pentru că am început foarte timid prima repriză, am avut prea mult respect față de FCSB, o echipă cu jucători cu experiență, care își merită pe deplin locul.



Din punctul meu de vedere, am făcut o... citeste mai mult

azi, 08:49 in Locale, Vizualizari: 26 , Sursa: Botosaneanul in