Astra şi FC Botoşani au remizat la Giurgiu, scor 1-1, după ce moldovenii au condus prin golul marcat de Andrei Burcă. Claudiu Belu a egalat pentru gazde, stabilind scorul final.

Antrenorul oaspeţilor, Liviu Ciobotariu, se declară mulţumit de rezultat, având în vedere că tehnicianul adversarilor, Costel Enache, cunoştea foarte bine lotul pe care acesta îl are la dispoziţie, dat fiind faptul că acesta a fost antrenorul Botoşaniului timp de mai bine de un an.

"În condiţiile date sunt mulţumit de rezultat. Am avut...

