La flash interviul de după meci, antrenorul de la FC Botoşani, a explicat şi titularizarea lui Martin Fraisl, care a fost cel mai bun om al meciului.

"În primul rând a fost un joc foarte greu. Sepsi e o formaţie foarte bună, poziţia lor nu este întâmplătoare. Trebuie să recunoaştem că am câştigat cu emoţii, cu şansă. Discutam cu Eugen, îi spuneam să nu fie supărat că noi am avut şansă. Sunt bucuros că am reuşit să câştigăm trei puncte", a spus Ciobotariu la Telekomsport

Tehnicianul susţine că a fost nevoit să facă mai multe schimbări după derby-ul cu Iaşi, dar că introducerea lui Fraisl nu a fost din cauza oboselii:

"Am avut motive... citeste mai mult

azi, 08:12 in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Botosaneanul in